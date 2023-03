La mia Lodovica sta costruendo la sua vita, è il modo più bello per crescere insieme

«Camminerai e cadrai, ti alzerai/ sempre a modo tuo. Sarà difficile lasciarti al mondo/ E tenere un pezzetto per me/ E nel mezzo del tuo girotondo/ Non poterti proteggere». Ligabue descrive nella canzone «A modo tuo» com’è difficile (e necessario) per un genitore lasciare che un figlio prenda la propria strada.