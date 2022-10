«Nella grande bellezza dei capolavori ho scoperto una parte sconosciuta di me»

Visitare un museo, sostare davanti a un quadro, può diventare qualcosa di più di un’esperienza di conoscenza e osservazione. Si può entrare in molti modi in un dipinto, e uscirne dopo aver scoperto una parte sconosciuta di sé. Akira Kurosawa lo racconta in modo coinvolgente nel film «Sogni», quando un giovane per magia si ritrova all’interno del «Campo di grano con volo di corvi» di Van Gogh e il suo viaggio, accompagnato dalle note di Chopin, diventa una singolare meditazione sulla solitudine. Allo stesso modo negli appuntamenti di «Incontrarsi nell’arte» persone in condizione di malattia e fragilità possono passeggiare fra i dipinti dell’Accademia Carrara, in un percorso fatto di scoperta e di emozioni. Può diventare un modo per trovare una prospettiva diversa sulla fragilità e sulla vita.