Cure oncologiche, l’ospedale si «allea» con la San Francesco

Cresce la richiesta di prestazioni mediche legate ai malati oncologici e l’ospedale «Papa Giovanni XXIII» da qualche tempo non riesce più a reggere il ritmo degli accessi giornalieri per le cure chemioterapiche. È nato così, da questa esigenza, l’accordo sottoscritto lo scorso autunno con la Casa di cura San Francesco per la presa in carico di una quindicina di pazienti al massimo al giorno (in regime di day hospital), che proseguiranno in clinica le cure iniziate all’ospedale, in continuità con il loro percorso terapeutico e con tempistiche accelerate . Il tutto grazie a una stretta collaborazione tra il personale medico delle due strutture sanitarie.