Ospedali e Ats, i voti per il 2023: a Locati la valutazione più alta

Sono l’appuntamento fisso per la sanità lombarda: sono le valutazioni della Regione Lombardia per i manager delle Asst e delle Ats; i punteggi, riferiti al 2023, sono attribuiti in parte dalla direzione generale Welfare (fino a un massimo di 70 punti su 100) per gli obiettivi strategici e in parte da un comitato ristretto formato dal presidente Attilio Fontana, dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso e dall’assessore al Bilancio Marco Alparone (fino a un massimo di 30 punti su 100) sui comportamenti manageriali. Le valutazioni non hanno solo un valore di «merito» ma al voto finale è legato anche il bonus economico. Per la Bergamasca, il voto più alto, 83 su 100, è andato a Francesco Locati, in qualità di direttore generale dell’Asst Bergamo Est (da gennaio 2024 guida l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo); poi, con 75, c’è Maria Beatrice Stasi, per il lavoro come direttore generale dell’Asst Papa Giovanni (la ex dg è in pensione). Lo stesso voto, 75 su 100, per Massimo Giupponi, come dg dell’Ats di Bergamo (ricopre anche oggi la stessa carica). Una valutazione molto più bassa, 69 su 100, a Peter Assembergs, come dg dell’Asst Bergamo Ovest (oggi non ricopre più cariche nelle strutture sanitarie).