Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche
L’APPELLO. Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112.
Bergamo
Arriva dai familiari e dall’associazione Penelope Lombardia l’appello per un ragazzo di 16 anni del quale non si hanno notizie dal primo pomeriggio di venerdì 1° maggio, quando era stato accompagnato per una visita a Bergamo dalla provincia di Brescia dove vive.
Si tratta di Sebastian Pietro Issa Pastorelli, alto un metro e 88 per 79 chili di peso, capelli corti ricci e occhi scuri.
Al momento della scomparsa, avvenuta nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, indossava una g iacca Lacoste nera, pantaloni della tuta blu con la scritta «Mantova» e calzava scarpe bianche e rosse.
La preoccupazione dei familiari è acuita anche dal fatto che il sedicenne «deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà». Chi dovesse vederlo può contattare il 112 o l’associazione Penelope al numero 3807814931
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