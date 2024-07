RadiciGroup fa squadra con Sitip: a Milano Unica l’abito «tracciato»

Essere trasparenti dall’inizio alla fine. Questo il concetto che sta alla base del progetto realizzato da RadiciGroup, leader mondiale nella produzione di soluzioni tessili avanzate, in collaborazione con la Sitip, di Cene, specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili, sintetici ed elasticizzati per il mondo tecnico industriale, sportivo e dell’urbanwear. Le due aziende bergamasche, insieme con loro anche la Tessitura Vignetta di Bodio Lomnago (Va), hanno dato vita a un nuovo tessuto con il quale è stato realizzato un abito in nylon blu notte, in grado di garantire eleganza e confort a chi lo indossa e allo stesso tempo mettere in luce tutta la filiera produttiva del Made in Italy.

Far conoscere il ciclo produttivo

Filo conduttore del progetto, l’idea di rendere riconoscibile al consumatore finale l’intero processo produttivo: nel filato è infatti stato inserito un «tracciante», individuabile tramite apposito scanner, che consente di mappare tutto il percorso di creazione del capo, sia fisicamente che digitalmente. Dall’origine della fibra fino al suo fine vita. Attraverso un QR code stampato sull’etichetta, è possibile prendere visione delle «tappe» del percorso che ha portato, poi, all’abito finito. « Questa partnership - sottolinea una nota congiunta - è l’esempio concreto di quanto sia fondamentale lavorare in maniera trasparente e collaborativa tra gli attori della catena di fornitura tessile con l’obiettivo di contrastare la contraffazione e valorizzare i prodotti Made in Europe, in linea con i principi del Regolamento sul Digital product Passport promossi dall’Unione Europea». Il risultato di questa collaborazione verrà presentato negli spazi dell’Innovation Forum di Milano Unica, la fiera dei tessuti e accessori di alta gamma che prenderà il via martedì 9 luglio ) a Rho Fiera.

In fiera, negli stand di Sitip e Tessitura Vignetta sarà possibile toccare con mano anche le diverse tipologie di tessuto realizzate con il nylon «tracciato» prodotto da RadiciGroup. «Siamo entusiasti di partecipare a Milano Unica e di presentare la nostra collezione – spiega Silvana Pezzoli, vicepresidente di Sitip -.Questi tessuti rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione tecnica e sostenibilità, due valori fondamentali per Sitip. Ogni prodotto è stato progettato con cura per offrire prestazioni eccezionali e un impatto ambientale ridotto. Siamo orgogliosi di mostrare il nostro impegno verso un futuro più sostenibile e di condividere le nostre innovazioni con i principali attori del settore tessile».

Le aziende in fiera