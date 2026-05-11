Torna «Seta» a Palazzo Moroni, Bene del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano a Bergamo, nel cuore della Città Alta, primo evento del territorio dedicato all’arte serica, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e già un appuntamento fisso della primavera bergamasca.

Sabato 16 e domenica 17 maggio la corte, il piano nobile e l’ortaglia del Palazzo saranno animati da un mercato vintage e di artigianato tessile, insieme a un’installazione scenografica, un’inedita esposizione di abiti-scultura di Roberto Capucci, nonché laboratori tematici, visite guidate speciali e un itinerario «di seta» che attraversa le più importanti istituzioni culturali della città, per celebrare memoria e contemporaneità di un’arte nobile, che ha fatto la storia del territorio bergamasco e della famiglia Moroni.

«Seta» torna a Palazzo Moroni: due giorni tra arte, moda e tradizione serica Nell’ambito del progetto «Percorsi tra Bergamo e Brescia: Seta, sul filo di una storia», sostenuto dalla Fondazione di Comunità Bergamasca, un ricco calendario di iniziative e attività dedicate al tema della seta anticipa l’evento a Palazzo Moroni.

La trama dell’evento nasce e si sviluppa come sintesi del dialogo tra linguaggi e strumenti narrativi diversi: dall’arte pittorica all’arte decorativa, dalle arti del teatro, la scenografia, il costume, alla moda, al design, dalla scienza alla letteratura.

ccanto alle creazioni saranno presenti, infatti, cartelle colori e quaderni di tessitura provenienti dagli archivi del Museo di Como e dagli archivi storici Taroni

Quattro creazioni di Roberto Capucci

Tra le novità di quest’anno, la Sala da Ballo ospiterà per la prima volta in esclusiva «Capucci: la forma della seta», un’esposizione di quattro creazioni di Roberto Capucci, parte della collezione Droulers Noseda e oggi conservata al Museo della Seta di Como. In scena abiti che sembrano architetture, sculture plasmate nel tessuto, realizzati con sete di altissima qualità e una gamma cromatica inesauribile, espressione del rapporto tra Capucci e la storica manifattura serica Taroni.

Il percorso espositivo è concepito per mettere in relazione l’abito finito con il processo produttivo che lo precede. Accanto alle creazioni saranno presenti, infatti, cartelle colori e quaderni di tessitura provenienti dagli archivi del Museo di Como e dagli archivi storici Taroni, ma anche un campionario tessile per scoprire con le proprie mani consistenza e matericità della seta. Con l’obiettivo di evidenziare tecniche e materiche che caratterizzano la costruzione volumetrica degli abiti, l’allestimento intende così restituire al pubblico non solo l’esito formale dell’opera, ma anche la filiera manifatturiera e la competenza artigianale che si cela dietro la sua realizzazione.

Una delle sale di Palazzo Moroni

Il percorso tra storia e moda

Oltre a promuovere il lavoro artigianale, questa edizione si apre anche al second hand per dare nuova vita a capi già amati e vissuti e tradurre in atto pratico scelte quotidiane improntate al consumo consapevole Le sete Taroni comporranno anche l’installazione scenografica che accoglierà i visitatori all’arrivo a Palazzo, attraverso l’esposizione di cangianti e voluminosi drappi dalle finestre, verso la strada, in segno di festa. Varcata la soglia di ingresso, il cortile d’onore ospiterà un mercato vintage e di artigianato tessile dove scovare e acquistare una selezione accurata di pezzi d’archivio per uomo e donna, abiti e accessori in seta e non, di seconda mano o realizzati da piccole imprese o produttori indipendenti. Oltre a promuovere il lavoro artigianale, questa edizione si apre anche al second hand per dare nuova vita a capi già amati e vissuti e tradurre in atto pratico scelte quotidiane improntate al consumo consapevole.

Una collaborazione con il Bernareggi

Altra novità di quest’anno, in collaborazione con il Bernareggi museo diocesano, l’esposizione «Rosaceo: la seta, tra sacro e profano» crea un dialogo tra l’abito del Cavaliere in rosa (1560), capolavoro di Giovanni Battista Moroni e icona indiscussa della collezione artistica del Palazzo, con una selezione di paramenti sacri realizzati tra Cinque e Ottocento, per ripercorrere la fortuna di uno dei colori più ambiti della storia del costume occidentale: il rosa, tra sacro e profano.

Visita guidata

Al piano nobile del Palazzo, una visita guidata speciale svelerà particolari e dettagli sulle lavorazioni delle preziose sete antiche che rivestono tappezzerie e arredi: dalle pareti alle tende, dalle mantovane, ai tappeti e ai baldacchini. Ma anche i tessuti e i costumi rappresentati nelle tele della collezione d’arte si prestano a una lettura inconsueta: una narrazione che illustrerà questi capolavori non secondo i canoni classici della storia dell’arte ma attraverso il racconto di dettagli meno noti e documentati come l’origine, la lavorazione, il ricamo, la finitura di un tessuto, un arredo o un costume, rivelando così usi e stili di un’epoca.

Workshop per bambini

In Ortaglia, un workshop «empirico», dedicato a bambini e adulti – a cura dell’azienda agricola Mooroon di Gallarate - inviterà a scoprire le fasi del ciclo naturale della seta: dalla coltivazione dei gelsi all’allevamento del baco, dal dipanamento dei bozzoli alla trattura del filo, fino alla tessitura su telai didattici, dove apprendere il segreto dell’intreccio di trama e ordito. Mooroon proporrà anche un affascinante racconto animato che seguirà le vicissitudini della seta nel suo viaggio dalla Cina all’Europa. Al termine della rappresentazione animata, i partecipanti potranno sperimentare il dipanamento di un bozzolo con un telaio di legno - senza danneggiare il baco e rispettandone il suo ciclo naturale - per realizzare un piccolo fazzoletto di seta da conservare come ricordo.

I laboratori

Non mancheranno i laboratori tematici dedicati all’artigianato sartoriale: dalla serigrafia – tecnica di stampa che permette di sperimentare con i colori e le tecniche di stampa su tessuto – alla stampa botanica, con l’utilizzo di elementi naturali raccolti in ortaglia, come fiori, radici cortecce; dalla tessitura, per cimentarsi nella creazione di piccoli manufatti come braccialetti o segnalibri, alla tintura naturale su tessuto con i colori estratti dai petali delle dalie.

Info utili

Tutte le info per i biglietti di ingresso sul sito di Palazzo Moroni, anche quest’anno una caffetteria aperta al pubblico sarà attiva dalla colazione all’aperitivo, nel contesto raccolto del cortile del Nettuno. Un servizio food&beverage offrirà, inoltre, la possibilità di concedersi un piacevole picnic e, stendendo un telo, una tovaglia o una coperta, contribuire a rivestire con tessuti e colori il prato dell’Ortaglia.

Per informazioni e contatti: Palazzo Moroni, via Porta Dipinta 12, Bergamo. Tel. 035 0745270; [email protected] www.fondoambiente.it; www.palazzomoroni.it



Visite guidate tattili

Verranno inoltre proposte visite guidate tattili: con l’ausilio di supporti tattili e un accompagnamento guidato, il pubblico potrà vivere una suggestiva esperienza sensoriale e scoprire attraverso il tatto la matericità, la morbidezza e la raffinatezza delle sete del palazzo: da quelle che ornano le tappezzerie, ai rivestimenti tessili degli arredi. Inoltre, grazie alla collaborazione con L’Ens – Ente Nazionale Sordi – sezione di Bergamo, saranno disponibili visite in lingua dei segni.