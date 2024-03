A 83 anni scappa all’alt dei Vigili e li prende a pugni: denunciato

Per sfuggire a un controllo della polizia locale, alla guida della sua auto ha rischiato di investire un agente. Protagonista della mattinata «Far west» un anziano di 83 anni che, un volta fermato, si è rifiutato pure di scendere dall’auto, ha poi preso a pugni due Vigili. I due hanno rimediato contusioni tali da dover essere portati in ospedale per essere medicati. È accaduto martedì mattina a Caravaggio.

Intorno alle 9,30 era in corso un posto di blocco della polizia locale lungo la Statale 11. Un agente, vedendo l’anziano, residente a Caravaggio ma originario di Roma, arrivare al volante della sua Fiat Punto, ha alzato la paletta intimandogli di fermarsi. L’uomo a questo punto, invece che rallentare, ha accelerato rischiando di investire l’agente. Gli è arrivato così vicino, con la vettura, che ha urtato la paletta del vigile, rompendogliela. Ne è nato quindi un inseguimento per le vie del centro città, che si è concluso in via Bietti. E non perché l’83enne abbia deciso di fermarsi di sua spontanea volontà, ma perché un altro automobilista che stava proseguendo su via Bietti, vedendo i lampeggianti dell’auto della polizia locale, ha bloccato l’auto facendo rallentare l’anziano. A quel punto l’83enne, che non riusciva più a proseguire, ha cercato con un bel po’ di manovre pericolose di svincolarsi dal blocco. A questo punto però gli agenti che lo stavano inseguendo sono riusciti a raggiungerlo: uno gli ha messo il cambio in folle e un altro gli ha tolto le chiavi dal cruscotto.