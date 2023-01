A Cividate con Amazon più abitanti, ma pochi servizi: sos lavasecco

Cividate lancia l’Sos lavasecco . Si tratta di un nuovo allarme per la carenza di servizi, oltre che di case, a fronte di un aumento delle persone che continuano ad arrivare nel territorio per lavorare al centro di distribuzione Amazon (che conta al momento circa 1.800 dipendenti di cui 900 a tempo indeterminato). Il sindaco Gianni Forlani sul suo profilo Facebook (sul quale, a cadenza settimanale, pubblica un post con cui affronta problemi e criticità del paese) ha invitato qualche cividatese a farsi avanti a rilevare l’unico lavasecco rimasto in paese che sta per chiudere.