A Covo regalano canarini. L’assessore: «Offerti da un privato, selezioniamo i richiedenti»

A Covo è partita l’iniziativa denominata «Un canarino per amico» . Con 120 di questi uccellini novelli da regalare a persone sole, anziane, bambini e famiglie. L’iniziativa è stata promossa dall’ amministrazione comunale, ma su input di un abitante del paese . Come spiega l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Giovanni Ceribelli: «Si tratta di un nostro compaesano non più in giovane età ma che ha chiesto di restare anonimo, che ha qualcosa come 120 canarini novelli a casa sua. È partita da lui questa iniziativa».