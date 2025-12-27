A Martinengo sanzioni più dure per chi sporca le strade
LA DECISIONE. Pugno duro contro l’abbandono di rifiuti e verso chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali. Con l’arrivo del 2026 a Martinengo si prospettano tempi duri per chi non rispetta il bene altrui, grazie all’introduzione di nuove fototrappole, telecamere e inasprimento delle sanzioni.
Nello specifico l’amministrazione Busetti ha preventivato l’acquisto di quattro nuove fototrappole da installare in punti definiti «critici» del territorio; aree soggette spesso ad abbandono di rifiuti da parte di residenti, ma non solo.
Inoltre, in un’ottica di potenziare il decoro urbano il focus verrà messo sui porticati del centro storico, dove sono già state installate nuove videocamere di sorveglianza. Inoltre, attorno a febbraio 2026, dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento di Polizia urbana, che verrà rivisto e approvato durante il consiglio comunale che si terrà a gennaio inoltrato: un regolamento che, tra le altre cose, punterà a inasprire le pene per I proprietari di animali che non raccolgono le deiezioni solide dei loro amici a quattro zampe.
«Vogliamo puntare molto sul decoro urbano - rivela il primo cittadino Pasquale Busetti - per questo videocamere, fototrappole e nuove regolamento di Polizia locale ci verranno in aiuto. Verranno inasprite le pene per chi abbandona rifiuti e per chi non raccoglie gli escrementi dei propri animali; un deterrente verso chi compie questi atti».
