A Romano torna il luna park, tra sicurezza e divertimento

Sicurezza e divertimento sono le parole chiave del luna park di Romano di Lombardia, che aprirà sabato 24 gennaio in occasione della Fiera di San Biagio: le 40 giostre resteranno aperte tutti i giorni, fino all’8 febbraio. Sabato 24, alle 15, è in programma l’inaugurazione ufficiale.

Il calendario e le promozioni

Giovedì 5 febbraio tutte le giostre si pagheranno soltanto un euro (in caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al giorno successivo, venerdì 6 febbraio) In programma poi alcuni momenti speciali, tra cui martedì 27 e giovedì 29 gennaio, giornate in cui è stata organizzata la «Festa dello studente»: in queste giornate sarà valida l’iniziativa «Paghi 1 e prendi 2» su tutte le attrazioni. Altra giornata particolare sarà giovedì 5 febbraio: in quell’occasione tutte le giostre si pagheranno soltanto un euro (in caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al giorno successivo, venerdì 6 febbraio).

Il luna park sarà quindi aperto in pieno centro fino a domenica 8 febbraio compresa, con la presenza degli storici giostrai che sono ormai di casa nella cittadina della Bassa: un legame affettivo e storico, sempre ricambiato da parte dei cittadini di Romano, soprattutto i più giovani e le famiglie con i bambini.

Sabato pomeriggio, all’inaugurazione ufficiale saranno presenti tutti i gestori del luna park, ribattezzato «Grande fiera di San Biagio». «Un evento – spiegano – pensato per far divertire in sicurezza e con tante promozioni».