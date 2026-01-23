Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 23 Gennaio 2026

A Romano torna il luna park, tra sicurezza e divertimento

LA MANIFESTAZIONE. In occasione di San Biagio, 40 giostre in piazza fino all’8 febbraio. E giovedì 5 febbraio un euro a giostra.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La ruota panoramica allestita
La ruota panoramica allestita

Sicurezza e divertimento sono le parole chiave del luna park di Romano di Lombardia, che aprirà sabato 24 gennaio in occasione della Fiera di San Biagio: le 40 giostre resteranno aperte tutti i giorni, fino all’8 febbraio. Sabato 24, alle 15, è in programma l’inaugurazione ufficiale.

Il calendario e le promozioni

Giovedì 5 febbraio tutte le giostre si pagheranno soltanto un euro (in caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al giorno successivo, venerdì 6 febbraio)

In programma poi alcuni momenti speciali, tra cui martedì 27 e giovedì 29 gennaio, giornate in cui è stata organizzata la «Festa dello studente»: in queste giornate sarà valida l’iniziativa «Paghi 1 e prendi 2» su tutte le attrazioni. Altra giornata particolare sarà giovedì 5 febbraio: in quell’occasione tutte le giostre si pagheranno soltanto un euro (in caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al giorno successivo, venerdì 6 febbraio).

Il luna park sarà quindi aperto in pieno centro fino a domenica 8 febbraio compresa, con la presenza degli storici giostrai che sono ormai di casa nella cittadina della Bassa: un legame affettivo e storico, sempre ricambiato da parte dei cittadini di Romano, soprattutto i più giovani e le famiglie con i bambini.

Sabato pomeriggio, all’inaugurazione ufficiale saranno presenti tutti i gestori del luna park, ribattezzato «Grande fiera di San Biagio». «Un evento – spiegano – pensato per far divertire in sicurezza e con tante promozioni».

In passato l’area del luna park – in piazzale Fiume – era stata oggetto di tensioni per la presenza di gruppetti di giovani che si erano scontrati tra loro a male parole ma anche facendo volare qualche ceffone e calcio. Da qualche anno, invece, l’area della fiera è completamente in sicurezza, anche grazie alla presenza di guardie private che controlleranno tutta la zona per garantire la necessaria serenità a chi vorrà frequentare le giostre. Tra le quali sarà presente anche la bella ruota panoramica, uno dei fiori all’occhiello del luna park allestito a Romano: dalla sua sommità sarà possibile osservare con una prospettiva nuova e diversa l’intero centro abitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Svaghi (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)