A Treviglio fino a domenica la festa degli sposi

La manifestazione, promossa da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl di Ornella Schenatti, con la partecipazione di Cesvi quale charity partner, giunge alla 28esima edizione e per la prima volta ha scelto di allestire a Treviglio l’edizione invernale, in considerazione della richiesta di numerose aziende del territorio interessate a promuovere la propria attività nella cittadina.

Treviglio Sposi

La manifestazione vede la partecipazione di 60 espositori provenienti dalle province di Bergamo, Brescia, Monza Brianza, Lodi, Lecco e Milano suddivisi in 15 categorie merceologiche legate al mondo del wedding: dagli abiti da sposa, sposo e cerimonia alle bomboniere e partecipazioni, dalle fedi al servizio fotografico e video, dal settore ricevimento all’intrattenimento, dagli allestimenti alle agenzie per programmare il viaggio di nozze in suggestivi luoghi nel mondo.