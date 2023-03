Abbandona i rifiuti in strada, i vigili glieli portano a casa

Chi abbandona i rifiuti in giro per Romano ora se li ritroverà depositati alla porta di casa. È la nuova iniziativa attivata per contrastare l’abbandono dei rifiuti urbani. Soprattutto dopo l’introduzione della raccolta a tariffa puntuale della frazione indifferenziata. «Abbiamo cambiato strategia – dicono dalla polizia locale – nei confronti di alcune persone che abbandonano i rifiuti. Ci siamo accorti che nonostante venissero identificati con le fototrappole e ricevessero regolarmente le sanzioni, le ignoravano puntualmente. Così ora prendiamo i sacchi da loro abbandonati e glieli riportiamo a domicilio, lasciandoli all’ingresso dell’abitazione o comunque in uno spazio di loro proprietà ».