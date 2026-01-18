Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 18 Gennaio 2026

Abbandona rifiuti a Cividate. Identificato, multa da 4.500 euro

IL CASO. Si tratta di un ventenne bresciano: scoperto dalla polizia locale grazie alle telecamere ed esaminando i sacchi. Oltre alla sanzione, costretto a bonificare la zona.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
I rifiuti abbandonati nelle campagne di Cividate
I rifiuti abbandonati nelle campagne di Cividate

Cividate

Dovrà pagare una multa di 4.500 euro e rispondere di violazione delle normative ambientali la persona che ha scaricato nelle campagne di Cividate una quantità considerevole di rifiuti di vario genere (sacchi neri e cartoni contenenti rifiuti urbani, bombolette, plastica).

Si tratta di un ventenne bresciano individuato grazie a un lavoro di investigazione della polizia locale. Dopo la segnalazione del cumulo di rifiuti, gli agenti hanno dato il via alle indagini prima esaminando i sacchi, poi visionando le immagini del sistema di videosorveglianza hanno identificato il bresciano che è stato prima obbligato a bonificare la zona, dopodiché è stato sanzionato con una multa di 4.500 euro e denunciato alla Procura della Repubblica: «Ringrazio la polizia locale – commenta il sindaco Gianni Forlani – per il lavoro puntuale svolto. Cividate non è e non sarà mai terra di nessuno: chi pensa di poterla trasformare in una discarica abusiva sappia che verrà individuato e punito senza esitazioni».

