Abbandona rifiuti a Cologno. Ripresa, ora rischia una maxi multa

Approfittando dell’orario e del buio ha pensato bene di caricare la macchina di rifiuti, recarsi in via dei Boschetti, in un’area prossima alla piattaforma ecologica comunale, e abbandonarli su suolo pubblico, per poi rientrare a bordo della vettura e allontanarsi rapidamente. «Pizzicata» dalle telecamere comunali, ora rischia una multa da mille a 10mila euro e una denuncia penale.

È successo domenica scorsa, intorno alle 22,05. Le telecamere hanno filmato la scena: prima la sosta della Fiat Tipo lungo la carreggiata e poi il deposito illecito di rifiuti. Le immagini hanno consentito alla polizia locale di Cologno di delineare una prima ricostruzione della dinamica, sulla base della quale è stata avviata un’attività di analisi e ricostruzione dettagliata.

Gli accertamenti e l’uso dei filmati

L’attività è proseguita con gli accertamenti tecnici e documentali, finalizzati a ricostruire con precisione i movimenti del mezzo e le modalità dell’abbandono. In particolare, sono stati abbandonati sacchi di rifiuti, materiale riconducibile ad attività edilizia (cartongesso) e pneumatici. Tipologie di rifiuti che non possono essere conferite sul territorio comunale e che devono essere gestite esclusivamente attraverso canali autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La donna identificata, domiciliata a Cologno, è stata convocata al Comando di polizia locale per gli accertamenti del caso. I fatti sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.