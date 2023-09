Abbandona i rifiuti a Treviglio, le telecamere lo individuano: multa salata

Il suo piano è fallito perché le telecamere non solo l’hanno ripreso, ma gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo. Dovrà pagare una multa fino a 300 euro. Saranno anche applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per il trasporto pericoloso di oggetti, con sanzione sino a 344 euro.

L’arrivo in moto prima dell’abbandono dei rifiuti

«Il grave gesto di non amore della città, effettuato da soggetto residente - dichiara il comandante della Polizia locale di Treviglio Giovanni Vinciguerra - è stato integralmente ripreso dal sistema di videosorveglianza mobile, il quale, presente in diversi punti del territorio, aiuta ad affrontare le gravi criticità dell’abbandono dei rifiuti. Numerose altre azioni di accertamento sono state attivate e di certo vi saranno sviluppi molto positivi». Soddisfatta anche la Giunta, per voce del sindaco Imeri e dell’assessore Bornaghi: «L’Amministrazione su questo punto non risparmia alcuna energia e sta mettendo in campo ogni azione per evitare che i gesti incivili di pochi possano vanificare il grande senso civico e il comportamento corretto della stragrande maggioranza dei cittadini».