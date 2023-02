Addio al prof Regonesi, una vita per il sociale

Ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella vita pubblica, culturale, sociale e del volontariato. Non c’era iniziativa cittadina che non lo vedesse al centro del proprio impegno, sempre con disponibilità, umiltà e serenità, soprattutto con il sorriso. Un galantuomo d’altri tempi che i trevigliesi apprezzavano anche per la qualità del fare, del promuovere e dell’organizzare. Il caro ricordo del professor Battista Regonesi, morto venerdì mattina improvvisamente, classe 1939, già preside di scuola media cittadina, dell’Università degli anziani e della Pro loco, nonché presidente in carica della associazione Cuore e Vita onlus di Treviglio , coinvolge gran parte della città, dalle migliaia di ex studenti di Treviglio e del territorio ai moltissimi volontari ed esponenti civici, essendo stato parecchi anni addietro impegnato anche nella vita politica. È morto nell’abitazione di via Pirandello poche ore dopo avere presieduto, giovedì pomeriggio, il direttivo di Cuore e Vita, per la programmazione delle prossime attività e dopo avere preso atto del successo del «Calendarione», tradizionale momento informativo annuale.