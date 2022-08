Addio Dalmine: dopo 27 anni alla guida della Polizia locale, Amatruda lascia

Dopo 27 anni alla guida della Polizia locale di Dalmine, il comandante Aniello Amatruda lascia la città bergamasca alla volta della provincia di Brescia . Dal 1° agosto, infatti, prenderà servizio nel Comune di Chiari. «Sono arrivato a Dalmine nell’agosto del 1995, assunto tramite concorso dal sindaco Ennio Bucci. In questi anni ho dato davvero tutto a questa città, ma era arrivato il momento di dire basta. Chiari mi offre nuovi stimoli, là c’è da riorganizzare completamente il servizio di Polizia locale in una città che per numero di abitanti è simile a Dalmine ma su un territorio molto più vasto e prettamente agricolo, sarà una nuova sfida. Lascio invece un Comando strutturato, costruito con fatica, un’unità cinofila, un servizio serale che abbiamo istituto e mai fermato nemmeno quando eravamo solo 12 agenti in servizio . Ringrazio i sindaci che mi hanno dato fiducia e con cui ho avuto l’onore di collaborare: Ennio Bucci, Antonio Bramani, Francesca Bruschi, Claudia Terzi e Lorella Alessio».