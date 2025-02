Aggredisce un infermiere al Pronto Soccorso di Romano, 34enne arrestato

Era stato in Pronto Soccorso anche mercoledì, per un mal di denti che non gli dava pace. Giovedì 13 febbraio ci è tornato, sempre al Pronto Soccorso di Romano di Lombardia, e una volta nelle sale di attesa, prima di essere visitato, ha dato in escandescenza tanto che ha aggredito un infermiere: lo ha strattonato, spinto, e gli ha rotto gli occhiali.