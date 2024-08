«Algoritmi e bosoni», un giovane di Ciserano vince il premio del Cern

Ciserano non nasconde la soddisfazione e l’orgoglio per la recente premiazione di Jona Motta , il 27enne ricercatore vincitore del «Cms Thesis Award» , premio del Cern che riconosce ricerche di dottorato eccezionali che esplorano la fisica delle alte energie ai suoi confini teorici e sperimentali. Da ricordare che ogni anno quasi 300 tesi di dottorato sono condotte sotto l’egida dell’esperimento «Cms», delle quali circa il 10% vengono candidate al premio.

Scelto tra 27 candidati

Tra i 27 candidati per il 2023, la commissione ha scelto – insieme ad altri due colleghi – il giovane bergamasco che ha svolto il suo dottorato presso lo «Llr», un laboratorio dell’Istituto Politecnico di Parigi. Titolo della tesi: «Sviluppo di algoritmi di trigger T basati sul machine learning e ricerca della produzione di coppie di bosoni di Higgs nel canale di decadimento bbTT con il rivelatore Cms a Lhc». «Durante il dottorato – spiega Motta – ammetto che il premio è sempre stato un mio obiettivo, da quando lo aveva vinto due anni fa un mio collega e caro amico che lavorava nel mio laboratorio. L’intenzione era quella di arrivare al suo livello e ce l’ho fatta. È stato tutto bellissimo perché, sebbene ci sia alle spalle un grande lavoro, non si può mai sapere se verrà apprezzato così a fondo da conquistare il “Cms Thesis Award”. Sono molto contento, me lo sono goduto».

I complimenti della sindaca

Con l’immancabile aneddoto a dare ancor più soddisfazione: «A inizio percorso – ricorda Motta – solitamente si lavora con un solo relatore, per me Alexandre Zabi. Invece io ho espressamente richiesto d’averne un secondo, ovvero Roberto Salerno. Entrambi sono riconosciuti come due dei più esigenti dell’intera collaborazione. Tanto è vero che quando mi è stato consegnato il premio, un altro docente si è avvicinato dicendomi che sono stato un po’ matto a effettuare quella scelta, ma che essere sopravvissuto a loro era stata la vera conquista». Anche Ciserano esulta: «Mi congratulo con Jona – sottolinea la sindaca Caterina Vitali – per il prestigioso risultato ottenuto, tra l’altro, all’età di soli 27 anni, con i suoi studi di Fisica delle particelle al Cern, tra gli istituti più prestigiosi al mondo. Per noi rappresenta un’eccellenza ciseranese ed è motivo di orgoglio».