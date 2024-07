Alloggi sovraffollati e rifiuti abbandonati: giro di vite a Romano

Novantanove abitazioni controllate con 213 persone identificate dalla Polizia locale del distretto della Bassa orientale di Romano nei primi sei mesi di quest’anno per quanto riguarda il controllo in appartamenti e case per verificare se siano rispettate le norme in materia di ospitalità e quelle previste dai regolamenti sanitari ed edilizi. Sono state accertate 12 violazioni amministrative e sei violazioni penali. Durante i controlli sono state identificate due persone irregolari in Italia, pluri pregiudicati. Si tratta di un nigeriano di 32 anni protagonista alcuni giorni fa anche di un episodio di omissione di soccorso dopo un incidente e di un pachistano cinquantenne. Oltre alla denuncia sono stati associati a un Cpr , Centro permanente di rimpatrio nel nord-est e nel sud d’Italia per le procedure di espulsione.

I rifiuti abbandonati: 93 sanzioni e 55 interventi I controlli della Polizia locale di Romano

Nei primi sei mesi del 2024 la Polizia locale al comando di Arcangelo Di Nardo ha fatto 55 interventi per l’abbandono dei rifiuti con 93 sanzioni amministrative e 6 penali di cui 4 per privati e 2 per aziende. I trasgressori sono nel 38% dei casi italiani e per il resto stranieri. Il 61% di chi aveva abbandonato i rifiuti è un uomo e più della metà sono nati tra il 1970 e il 1999.