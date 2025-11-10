Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 10 Novembre 2025

Amici e conoscenti alla veglia di Nicholas. Il saluto della squadra: «Ciao Pimpi»

IL LUTTO. La comunità di Bolgare rende omaggio a Nicholas Ruggeri, il 17enne scomparso tragicamente in un incidente motociclistico accaduto venerdì sera a Palazzolo. La veglia dalle 19 nella sua abitazione, a Bolgare, in via Ungaretti, dove amici, parenti e conoscenti si sono ritrovati per ricordarlo e condividere momenti di vicinanza.

Monica Armeli
Monica Armeli

bolgare

«Ciao Pimpi: una scritta capeggia su uno striscione che gli amici e compagni del Feniks Team hanno preparato per la veglia. In tanti si sono riuniti attorno al feretro di Nicholas Ruggeri, il 17enne atleta morto venerdì sera in un incidente in moto a Palazzolo sull’Oglio, mentre stava tornando a casa a Bolgare.

Ed è qui, nella sua abitazione di via Ungaretti, che si è svolta nella serata di lunedì 10 novembre la veglia, nella camera ardente allestita nella casa del ragazzo. Compagni e conoscenti hanno voluto partecipare e pregare insieme. Amici, parenti e conoscenti che si sono ritrovati per ricordare il giovane e condividere momenti di vicinanza.

Lo striscione fuori dalla casa di Nicholas
Lo striscione fuori dalla casa di Nicholas

Tanti giovani hanno portato fiori, fotografie e pensieri in memoria di Nicholas. L’atmosfera è carica di commozione, ma anche di affetto e solidarietà.

Nicholas riposa nella sua divisa da triathlon, grigia e blu, che racconta meglio di ogni parola la sua passione sportiva. Amava il triathlon fin da bambino e aveva partecipato a numerose gare, conquistando piazzamenti di rilievo.

La sua squadra, la Feniks Team di Grumello del Monte, è in divisa, attorno al feretro. Con loro la mamma Moira, il papà Samuele, la sorella Alice e la zia Michela. «Era un ragazzo dolce e responsabile – racconta la zia – sempre pronto a dare una mano e a sorridere».

Il funerale si terrà martedì 11 novembre alle 10

Anche l’amministrazione comunale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un nastro nero in segno di lutto, esprimendo così la vicinanza di tutta la comunità. Nicholas frequentava il quarto anno dell’Istituto Ikaros di Grumello, indirizzo marketing e grafica, e stava svolgendo uno stage in azienda. Il funerale si terrà martedì 11 novembre alle 10 nella parrocchiale di Bolgare.

