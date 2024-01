Anni di degrado, ora un progetto per dare una seconda vita a Villa Calvi

Acquisto e progetto

Lo storico edificio è stato acquistato all’asta lo scorso anno per 170mila euro dalla «Alf Immobiliare snc» di Martinengo, il cui titolare fa sapere: «Iniziamo per ora a dare decoro all’area verde della villa, in attesa di avviare, con il nullaosta della Sovrintendenza, la sistemazione dell’edificio. Il progetto prevede nei 700 metri quadrati posti al pianterreno la creazione di spazi commerciali: mentre nei due piani superiori, ciascuno della stessa metratura di quello a terra, verrebbero ricavati complessivamente 15 o 16 appartamenti di varie misure». Della villa resta la facciata che guarda sul vallo colleonesco, dal 2007 coperta parzialmente da impalcature e caratterizzata dalla presenza costante di una gru, simbolo di una ristrutturazione che non è mai stata eseguita, perché il bene sottoposto a sequestro per il fallimenti dell’attività del precedente proprietario. I tre piani all’interno non esistono più e forte è il rammarico dei martinenghesi nel vedere il degrado di questo storico edificio, anche se la presenza degli operai in questi giorni ha generato fiducia tra la gente. Si attende che il progetto vada avanti affinché la villa possa ritornare all’antico splendore. Da anni non offre un bello spettacolo, anche perché è il primo edifico che si vede dall’entrata principale del centro storico.