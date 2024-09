Anziano si ferma per strada a parlare e gli rubano il Rolex: scatta la denuncia

Stava chiacchierando con un amico per strada a Bariano quando gli hanno strappato l’orologio Rolex che teneva al polso. È la disavventura capitata nei giorni scorsi ad un anziano del paese, prontamente denunciata ai carabinieri e poi segnalata via social ai compaesani da sua figlia attraverso il gruppo Facebook «Sei di Bariano se...». «Due ragazze di circa 30 anni con abbigliamento sportivo sul bianco hanno strappato dal braccio di mio padre un Rolex – ha scritto la donna su Facebook –, mentre chiacchierava con un suo amico nei pressi della rotonda che si trova sulla strada per Caravaggio. Le due donne erano a piedi, se qualcuno le vede per favore segnali».

La preoccupazione in paese

Il furto avvenuto nei giorni scorsi ha acceso le preoccupazioni in paese. «È un episodio che preoccupa, anche alla luce dei recenti tentativi di furti in abitazione – commenta il capogruppo di “Futuro e Tradizione”, Marino Lamera –. Purtroppo sono fenomeni diffusi sul territorio ma il Comune deve fare il possibile per contrastarli. Nel nostro programma elettorale, ad esempio, segnalavamo la necessità di un capillare sistema di videosorveglianza». «La sicurezza è una nostra priorità – assicura il primo cittadino Andrea Rota –. Come da programma, stiamo progettando la sostituzione e l’ammodernamento dell’intero parco di telecamere comunali, che sono circa una trentina. Collaboriamo costantemente con polizia locale e forze dell’ordine per garantire la sicurezza a Bariano».