Arzago, cade dalla scala nel fienile: grave un 60enne

Un volo di più di tre metri da una scala a pioli: è stato ricoverato in gravi condizioni un uomo di 60 anni a causa delle ferite riportate nella caduta mentre era impegnato in alcuni lavori nel fienile di un’azienda agricola di Arzago d’Adda. L’infortunio è avvenuto intorno alle 13 di martedì 10 dicembre alla Cascina Corniano nei pressi di Rivolta d’Adda.

La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 12.46: l’uomo è caduto da un’altezza di tre metri e mezzo per cause ancora in via di accertamento e ha riportato diversi traumi alla testa, al volto e al torace. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha portato il ferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Oltre all’elisoccorso sono intervenuti un’auto medica, un’ambulanza, i carabinieri e l’Ats per i rilievi del caso.