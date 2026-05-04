Assalto nella notte all’Eurospin di Palosco: vetrina sfondata con il gancio traino di un camion rubato
L’ASSALTO. Raid notturno al supermercato di via Marelli: ladri in fuga dopo cinque minuti, indagini dei carabinieri.
Hanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino. Ma il colpo non è riuscito: la cassa era troppo solida e l’allarme ha suonato subito. È quanto accaduto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 maggio al supermercato Eurospin di via Fratelli Marelli a Palosco.
Il gruppo di malviventi ha raggiunto l’area in tarda nottata a bordo di un’auto rubata e del mezzo da lavoro, anch’esso sottratto in zona, e ha usato il gancio traino del camion per aprirsi un varco nella vetrina del negozio. Una volta dentro, hanno tentato di sradicare la cassaforte fissata a pavimento, sempre con il gancio. L’operazione è durata circa cinque minuti: troppo poco. La cassaforte non ha ceduto e l’allarme, scattato immediatamente, ha convinto i ladri ad abbandonare il colpo.
Fuggiti a piedi, hanno lasciato sul posto entrambi i veicoli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della caserma di Martinengo e la polizia locale in supporto. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità dei responsabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA