Assalto nella notte all’Eurospin di Palosco: vetrina sfondata con il gancio traino di un camion rubato

Hanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino. Ma il colpo non è riuscito: la cassa era troppo solida e l’allarme ha suonato subito. È quanto accaduto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 maggio al supermercato Eurospin di via Fratelli Marelli a Palosco.

Il gruppo di malviventi ha raggiunto l’area in tarda nottata a bordo di un’auto rubata e del mezzo da lavoro, anch’esso sottratto in zona, e ha usato il gancio traino del camion per aprirsi un varco nella vetrina del negozio. Una volta dentro, hanno tentato di sradicare la cassaforte fissata a pavimento, sempre con il gancio. L’operazione è durata circa cinque minuti: troppo poco. La cassaforte non ha ceduto e l’allarme, scattato immediatamente, ha convinto i ladri ad abbandonare il colpo.