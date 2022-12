«Aule troppo fredde»: fuori scuola per protesta 500 studenti a Treviglio

Troppo freddo in alcune aule dell’Istituto superiore statale Archimede di Treviglio, e così la mattina del 13 dicembre oltre 500 dei circa 900 studenti ha protestato con tanto di cartelli. Una manifestazione organizzata dai rappresentanti d’istituto, dopo il confronto in corso da alcune settimane con la dirigenza scolastica. Il dito comunque è puntato sulla Provincia, proprietaria dell’edificio e quindi responsabile della gestione dell’impianto di riscaldamento. « In alcune aule dell’Istituto le temperatura varia da 11 a 14 gradi – fa sapere una rappresentante d’istituto - e tutti gli alunni soffrono il freddo. La Provincia non risponde alle mail mandate dagli alunni, per richiedere la sistemazione delle pompe di riscaldamento». Una mail, con allegata la raccolta firma di 800 nominativi, è stata infatti inviata il 2 dicembre al Servizio edilizia scolastica della Provincia, nella quale gli studenti chiedevano una soluzione urgente al problema «penalizzante anche docenti e collaboratori scolastici per via di temperature inadeguate che compromettono il lavoro e la salute di tutta la comunità scolastica».