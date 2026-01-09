Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 09 Gennaio 2026

Auto fuori strada e camion ribaltato a Treviglio: due feriti -Foto

LO SCHIANTO. Incidente spettacolare, ma fortunatamente con due feriti non gravi a Treviglio in via Calvenzano.

Il camion ribaltato nell’incidente con un’auto in via Calvenzano a Treviglio nella mattinata di venerdì 9 gennaio. Due feriti in codice giallo.
Il camion ribaltato nell’incidente con un’auto in via Calvenzano a Treviglio nella mattinata di venerdì 9 gennaio. Due feriti in codice giallo.

Treviglio

Scontro violento e esito spettacolare di un incidente in via Calvenzano a Treviglio nella mattinata di venerdì 9 gennaio verso le 9.45. Fortunatamente gli occupanti dei due veicoli non sono gravi e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

Ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto. I soccorritori arrivati sul posto con due ambulanze si sono trovati dinnanzi un’auto fuori strada e un camion ribaltato che occupava metà della carreggiata.

I due feriti un 36enne e un 60enne sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Treviglio in codice giallo.

Al lavoro anche i vigili del fuoco di Treviglio.

I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano
I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano
I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano
I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano
I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano
I due mezzi coinvolti a Treviglio in un incidente in via Calvenzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Economia, affari e finanza
Trasporti
Ambiente
inquinamento
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Carabinieri
vigili del fuoco