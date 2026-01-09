Auto fuori strada e camion ribaltato a Treviglio: due feriti -Foto
LO SCHIANTO. Incidente spettacolare, ma fortunatamente con due feriti non gravi a Treviglio in via Calvenzano.
Treviglio
Scontro violento e esito spettacolare di un incidente in via Calvenzano a Treviglio nella mattinata di venerdì 9 gennaio verso le 9.45. Fortunatamente gli occupanti dei due veicoli non sono gravi e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.
Ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto. I soccorritori arrivati sul posto con due ambulanze si sono trovati dinnanzi un’auto fuori strada e un camion ribaltato che occupava metà della carreggiata.
I due feriti un 36enne e un 60enne sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Treviglio in codice giallo.
Al lavoro anche i vigili del fuoco di Treviglio.
