Auto fuori strada a Martinengo, ferito un uomo

Incidente a Martinengo, poco dopo le 16 di sabato 21 dicembre, in via Cortenuova. Un uomo ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada per cause in fase d’accertamento: è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco, con i carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico.