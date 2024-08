Auto sfonda il guardrail e si ribalta in un campo, grave trentenne

L’auto ribaltata

(Foto di Cesni)

È l’incidente che lunedì 19 agosto, intorno alle 21,15, ha coinvolto lungo l’ex statale 11 a Fara Olivana un 30enne d’origine marocchina residente a Romano, operaio in una ditta della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo della sua Renault Clio, per cause ancora in fase di accertamento, impattando contro il guardrail e sdradicandone circa 25 metri, prima di planare nei campi a bordo strada. Il 30enne - cosciente durante i soccorsi - è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: nonostante i traumi riportati non sarebbe in pericolo di vita.