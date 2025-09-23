Auto si ribalta su una rotonda a Dalmine, 28enne in ospedale - Foto

Per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri di Treviglio , intervenuti per i rilievi, un’automobile è uscita di strada ribaltandosi proprio all’altezza della rotonda. Erano le 6.30.

Sul posto, dopo pochi minuti, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere che ha stabilizzato il conducente, un ragazzo di 28 anni e poi lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.