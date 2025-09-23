Auto si ribalta su una rotonda a Dalmine, 28enne in ospedale - Foto
IN CENTRO. L’incidente si è verificato alle 6.20 di martedì 23 settembre.
Dalmine
Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze all’alba di martedì 23 settembre a Dalmine in via Buttaro, sulla rotonda nei pressi dell’ufficio postale.
Per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri di Treviglio, intervenuti per i rilievi, un’automobile è uscita di strada ribaltandosi proprio all’altezza della rotonda. Erano le 6.30.
Sul posto, dopo pochi minuti, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere che ha stabilizzato il conducente, un ragazzo di 28 anni e poi lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.
