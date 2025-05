Sull’autostrada A4 chiude per tre notti il casello di Dalmine, tra giovedì 8 e domenica 11 maggio, solo in entrata in entrambe le direzioni. Stop alla circolazione necessario per dei lavori di manutenzione alle barriere antirumore.

Chiusura al casello di Dalmine

Il casello sarà chiuso dalle 21 di giovedì 8 alle 5 di venerdì 9, dalle 22 di venerdì 9 alle 6 di sabato 10 e dalle 21 di sabato 10 alle 5 di domenica 11 maggio. In alternativa, si consiglia di entrare in autostrada a Capriate, per chi viaggia verso Milano, e a Bergamo, per chi viaggia verso Brescia.

Chiusura anche a Rovato