Autostrada A4, chiudono per una notte i caselli di Palazzolo e Dalmine

Le chiusure in A4

Dalle 21 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 maggio sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata e in uscita, per lavori di pavimentazione. Invece, dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 maggio sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita, per lavori di ispezione e manutenzione alle barriere antirumore.