Balle di fieno sulla carreggiata a Treviglio, disagi alla viabilità

Disagi alla viabilità nella mattinata di mercoledì 7 dicembre lungo la strada provinciale 128, all’altezza della rotatoria che collega Brignano Gera d’Adda a Treviglio, nel territorio di Treviglio. Un piccolo trattore agricolo ha perso parte del carico composto da balle di paglia mentre stava affrontando la rotonda, con il materiale finito sulla carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, alcune balle sono rimaste sul mezzo, mentre altre sono cadute al centro della rotatoria, in direzione di via Terni, occupando parte della sede stradale. L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico e disagi per gli automobilisti in transito, che hanno avuto comunque modo di affrontare la rotatoria anche se a velocità limitata in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.