Cronaca / Pianura
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Balle di fieno sulla carreggiata a Treviglio, disagi alla viabilità

L’INCIDENTE. Un piccolo trattore agricolo ha perso parte del carico composto da balle di paglia mentre stava affrontando la rotonda, con il materiale finito sulla carreggiata.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Le balle di fieno sulla strada
Le balle di fieno sulla strada

Treviglio

Disagi alla viabilità nella mattinata di mercoledì 7 dicembre lungo la strada provinciale 128, all’altezza della rotatoria che collega Brignano Gera d’Adda a Treviglio, nel territorio di Treviglio. Un piccolo trattore agricolo ha perso parte del carico composto da balle di paglia mentre stava affrontando la rotonda, con il materiale finito sulla carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, alcune balle sono rimaste sul mezzo, mentre altre sono cadute al centro della rotatoria, in direzione di via Terni, occupando parte della sede stradale. L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico e disagi per gli automobilisti in transito, che hanno avuto comunque modo di affrontare la rotatoria anche se a velocità limitata in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Il trattore che trasportava le balle di fieno a Treviglio
Il trattore che trasportava le balle di fieno a Treviglio

Non si registrano feriti né veicoli coinvolti. L’agricoltore alla guida del trattore si è attivato immediatamente per recuperare le balle di fieno cadute e liberare la carreggiata, collaborando alle operazioni di rimozione del carico e alla messa in sicurezza della rotatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Ambiente
inquinamento
