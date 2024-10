Bassa, derubati due novantenni e i parroci di Canonica e Vaprio

La Bassa bergamasca nel mirino dei ladri. A Cividate al Piano è stata derubata un’anziana coppia, mentre a Canonica e Vaprio d’Adda i rispettivi parroci, finiti nel mirino dei ladri mentre celebravano la Messa. Ma andiamo con ordine. Sono stati attimi di paura sabato sera (5 ottobre) per i coniugi Felice e Gina Pagani, lui 90 e lei 87 anni. Verso le 21,30, i ladri si sono introdotti nella loro abitazione in via Roverselli a Cividate al Piano. Dapprima forzando la finestra del piano terra che da sul bagno: avendo trovato la porta interna chiusa, hanno iniziato a scardinare l’anta della cucina.

La paura sabato sera

Nonostante l’abbaiare del cane e la luce che l’anziana donna ha acceso per dissuadere i ladri, i malviventi imperterriti sono riusciti a intrufolarsi nella cucina, sottraendo un portafogli con alcune centinaia di euro e i documenti dei coniugi. «Abbiamo sentito un trambusto e il cane abbaiare, ma in un primo momento non ci siamo resi conto della presenza dei ladri – racconta Gina Pagani –. Poi, impauriti, ci siamo barricati nella stanza da letto. Sono stati attimi di terrore: è stato davvero terribile. I ladri hanno arraffato da un mobile della cucina un portamonete con alcune centinaia di euro e alcuni documenti. Siamo rimasti choccati, in attesa che i falegnami vengano a sistemare i danni credo che non riusciremo più a dormire».

Nella serata di sabato sul gruppo del controllo di vicinato cividatese era stata segnalata la presenza di un'auto sospetta che circolava a bassa velocità: un suv nero, con due persone a bordo e altre due che camminavano, pare, per controllare le abitazioni. A poche centinaia di metri, in via Gramsci, lo scorso mese in pieno giorno un'altra villetta era stata svaligiata in pieno giorno: in quell'occasione i malviventi avevano approfittato dell'assenza dei proprietari che erano andati ad un funerale. E sempre nei giorni scorsi, e sempre in zona, è stata presa di mira un'autovettura a cui sono stati smontati i corpi illuminanti.

I furti in parrocchia

Non è andata meglio ai parroci di Canonica e Vaprio d’Adda, derubati ieri mattina mentre celebravano la Messa nelle loro parrocchie. A Canonica don Andrea Bellò era in chiesa per la Messa delle 8 quando i ladri hanno forzato la porta della casa parrocchiale, situata accanto alla chiesa. «Hanno portato via soltanto le chiavi della mia moto, perché forse sono stati disturbati», racconta il parroco, vittima del furto peraltro nel giorno del suo compleanno.