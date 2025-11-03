Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 03 Novembre 2025

Bergamo Ovest, alla guida dell’Asst arriva Rosetta Gagliardo

TREVIGLIO. Cambio al vertice dell’Azienda ospedaliera Bergamo Ovest: il nuovo direttore generale è Rosetta Gagliardo. Sostituirà Giovanni Palazzo che ricoprirà un incarico di prestigio all’Ats Milano città metropolitana.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Rosetta Gagliardo
Rosetta Gagliardo

Cambio al vertice dell’Asst Bergamo Ovest. Il nuovo direttore generale è Rosetta Gagliardo, direttore amministrativo dell’Ats Milano città metropolitana. Sostituirà Giovanni Palazzo che – come anticipato da «L’Eco di Bergamo» – ricoprirà una nuova posizione di prestigio proprio alla Ats Milano città metropolitana.

Con Palazzo destinato a Milano, dal capoluogo lombardo Gagliardo raggiunge Treviglio per diventare il numero uno dell’Azienda socio sanitaria territoriale. Laureata in giurisprudenza,

Giovanni Palazzo
Giovanni Palazzo

tra il 2019 e il 2020 è stata direttore sociosanitario all’Ats Montagna, quindi dirigente dell’unità operativa Rete territoriale della direzione generale Welfare di Regione Lombardia, per diventare quindi direttore amministrativo di Ats Milano.

Il direttore generale uscente, classe 1968 e laurea in Economia aziendale, a quasi due anni dalla sua nomina nel capoluogo della Bassa si trasferisce invece a Milano. Palazzo alla Bergamo Ovest era stato nominato dg dopo aver qui maturato una lunga esperienza fino a ricoprire l’incarico, anni fa, di direttore amministrativo, carica svolta negli ultimi anni all’Asst Nord Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Milano
Politica
governo
Salute
Sistema sanitario privato
Organizzazioni Sanitarie
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Rosetta Gagliardo
Giovanni Palazzo
ASST Bergamo Ovest
Ats Milano città metropolitana
Ats Montagna
regione lombardia
Asst Nord Milano