Bergamo Ovest, alla guida dell’Asst arriva Rosetta Gagliardo
Cambio al vertice dell’Asst Bergamo Ovest. Il nuovo direttore generale è Rosetta Gagliardo, direttore amministrativo dell’Ats Milano città metropolitana. Sostituirà Giovanni Palazzo che – come anticipato da «L’Eco di Bergamo» – ricoprirà una nuova posizione di prestigio proprio alla Ats Milano città metropolitana.
Con Palazzo destinato a Milano, dal capoluogo lombardo Gagliardo raggiunge Treviglio per diventare il numero uno dell’Azienda socio sanitaria territoriale. Laureata in giurisprudenza,
tra il 2019 e il 2020 è stata direttore sociosanitario all’Ats Montagna, quindi dirigente dell’unità operativa Rete territoriale della direzione generale Welfare di Regione Lombardia, per diventare quindi direttore amministrativo di Ats Milano.
Il direttore generale uscente, classe 1968 e laurea in Economia aziendale, a quasi due anni dalla sua nomina nel capoluogo della Bassa si trasferisce invece a Milano. Palazzo alla Bergamo Ovest era stato nominato dg dopo aver qui maturato una lunga esperienza fino a ricoprire l’incarico, anni fa, di direttore amministrativo, carica svolta negli ultimi anni all’Asst Nord Milano.
