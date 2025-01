Bergamo-Treviglio, progetto a fine mese. L’80% in trincea, le gallerie salgono a 8

Mancano ancora una cinquantina di tavole, su un totale di circa 1.100, da consegnare alla società regionale Cal (Concessioni autostradali lombarde) per la validazione. È praticamente pronto il progetto definitivo dell’autostrada regionale Bergamo-Treviglio: l’associazione temporanea di imprese guidata da Autostrade bergamasche, la società promotrice della costruzione della grande infrastruttura, lo presenterà interamente nei termini previsti, ossia entro il 31 gennaio. E iniziano emergere nuovi elementi, su un’opera che sul territorio continua a far discutere.

I dati del collegamento Bergamo-Treviglio

L’autostrada avrà una lunghezza di 16,2 chilometri e partirà a Sud dalla provinciale 11 a Treviglio, per poi collegarsi a Nord con una doppia connessione a Stezzano, alla tangenziale sud di Bergamo, e a Dalmine al casello A4. «L’80% dell’intero tracciato – spiega Giuseppe Bonanno, il senior project manager che sta coordinando i quindici progettisti impegnati da mesi nella progettazione dell’autostrada – è in trincea, a una profondità media di 5-6 metri. E questa è la prima e più importante mitigazione della grande infrastruttura, che a livello visivo e acustico sarà impercettibile». Dal punto di vista del tracciato, il progetto definitivo non si discosta molto da quello preliminare approvato in conferenza dei servizi nel 2012: «C’è stata solo una leggera traslazione – continua Bonanno – per evitare alcune interferenze ma è rimasto sostanzialmente lo stesso».

Da quattro gallerie e otto

In alcune zone ritenute sensibili dove la Bergamo-Treviglio passerà, sono state invece apportate modifiche alle soluzioni strutturali adottate per mitigarne l’impatto. Il fatto più significativo è che dalle quattro gallerie inizialmente previste nel progetto preliminare, in quello definitivo si è passati a otto della lunghezza fra i 50 e i 100 metri.

Il fatto più significativo è che dalle quattro gallerie inizialmente previste nel progetto preliminare, in quello definitivo si è passati a otto della lunghezza fra i 50 e i 100 metri. Due di quelle nuove, la «Roggia Vignola» e la «Valle del lupo», saranno realizzate a Treviglio nella cosiddetta «Valle del lupo» considerata zona di alto valore naturalistico e per la quale il Comune aveva chiesto grande attenzione: «Con questa nuova soluzione di due tronchi di galleria da 50 metri l’uno – afferma il project manager – crediamo di aver risposto in maniera adeguata alla richiesta del Comune». Un’altra nuova galleria, denominata «Contessa Piazzoni» è stata prevista ancora a Treviglio all’altezza di Castel Cerreto, mentre è confermato il tunnel «Roggia Visconti», che era già nel progetto preliminare. Confermata anche a Pontirolo la galleria «Renova park» con però una importante novità: non attraverserà più l’oasi naturalistica Wwf. «In questo punto – rivela Bonanno – l’asse dell’autostrada è stato traslato. La galleria sarà tangente all’oasi naturalistica ma non passerà più all’interno dei suoi confini. Anche in questo caso abbiamo risposto alla richiesta del Comune». Due gallerie sono a Ciserano: sono state denominate «Francesca» e «Fosso Bergamasco» perché passeranno sotto appunto la provinciale Francesca e il canale che segnava il confine fra il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Confermate infine la galleria «Europa» a Osio Sotto e la «Tenaris» a Levate. Proprio a Levate, uno dei Comuni che sarà maggiormente impattato dalla Bergamo-Treviglio, è stata prevista una trincea più profonda, fra i 6 e 7 metri: «L’obiettivo in questo caso – conclude il project manager – è evitare alcune interferenze e mitigare nel contempo il passaggio dell’autostrada nei confini di Levate».

Cinque svincoli di entrata e uscita