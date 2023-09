Bimba di due anni trovata senza vita in casa a Martinengo

La ricostruzione dell’accaduto

Come ogni mattina, stando al racconto di alcuni vicini, il 32enne si è svegliato e si è recato al lavoro in una fabbrica di Romano, per il turno mattutino. A casa è rimasta la moglie, a sua volta operaia in un ditta di Ghisalba, ma con un turno diverso per alternarsi con il marito durante il resto della giornata alla cura dei due loro bimbi.

Sembrava l’inizio di una giornata come tante altre, che purtroppo si è trasformata in un dramma per la giovane famiglia. Erano le 8 circa, quando la mamma dei due bambini si è recata nella loro cameretta, notando qualcosa di anomalo nella piccola. Quando si è avvicinata e ha preso la bimba in braccia ha constatato che non respirava più. La donna, disperata, ha chiamato subito il marito che era già al lavoro e a sua volta ha lanciato l’allarme al 112. Momenti di angoscia hanno accompagnato l’attesa della donna per il ritorno a casa del coniuge ma soprattutto per l’arrivo dei soccorsi. In via Pinetti poco dopo sono giunti i soccorritori di un’ambulanza, un’automedica, un’autoinfermierizzata. In supporto anche l’elicottero del 118, che non trovando un posto vicino al condominio è atterrato a un chilometro circa di distanza, in un’area accanto al sito commerciale Famila. Il personale medico e infermieristico ha cercato ripetutamente di rianimare la bambina: tentativi che purtroppo non hanno dato l’esito sperato. Purtroppo per la bimba di due anni non c’è stato nulla da fare.