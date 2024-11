Bimba di quattro anni si perde a Romano, soccorsa dalla polizia locale

Sul posto è intervenuta una pattuglia, che ha intercettato la bimba in via Marconi a Romano di Lombardia. Dopo averla tranquillizzata, l’hanno presa in custodia: non parlando correttamente l’italiano non è stata in grado di fornire le proprie generalità, il nome dei genitori o l’indirizzo.

Il lieto fine

Gli agenti hanno quindi accompagnato la piccola negli asili cittadini, finché in uno di questi le insegnanti l’hanno riconosciuta senza ombra di dubbio come propria alunna. A loro è stata affidata, mentre gli agenti contattavano i genitori per capire cosa fosse accaduto: questi avevano incaricato una parente di accompagnare la bambina a scuola, ma nel tragitto l’avrebbe smarrita, per cause ancora da chiarire. La 33enne è stata denunciata per abbandono di minorenne, anche per non aver immediatamente attivato i soccorsi avvisando le autorità.