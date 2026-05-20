Si ferma per dare aiuto a un cane, biologa di Treviglio accoltellata nel Lodigiano: è caccia all’uomo

È in corso una caccia all’uomo che nella serata di martedì 19 maggio, a Castelgerundo in provincia di Lodi, ha inferto tre coltellate a una 54enne, Maria Oggionni, biologa di Treviglio, di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna, biologa dell’Asst di Lodi, e a farsi confermare che l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l’uomo l’ha colpita. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.

La donna - stando alle notizie diffuse mercoledì 20 maggio - non è più in pericolo di vita ed è in fase di trasferimento dalla Terapia intensiva degli Spedali civili di Brescia a un reparto di degenza. L’assessore al Welfare della Sanità, Guido Bertolaso, lo ha spiegato, aggiungendo che le notizie sulla salute della donna, dipendente della Asst Lodi, «rappresentano un sollievo importante e una speranza per tutti noi». Biologa genetista, Maria Oggionni, ha lavorato per molti anni per il Laboratorio analisi del Centro trasfusionale dell’Asst Bergamo Ovest, e da alcuni mesi si è trasferita all’Asst di Lodi.

«Si è fermata per aiutare qualcuno che riteneva in pericolo - ha proseguito Bertolaso -, incarnando i valori più autentici della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo che ogni giorno animano il personale sanitario lombardo» ha aggiunto l’assessore ringraziando i sanitari intervenuti per salvarla e esprimendo vicinanza a colleghi e familiari.