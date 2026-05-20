Bolgare, perde il controllo della moto e finisce contro un cancello. Grave 28enne
L’INCIDENTE. Poco prima delle 15 di mercoledì 20 maggio. Il giovane trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bolgare
Grave incidente a Bolgare nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio. In via Passerera, nella zona industriale, un giovane di 28 anni avrebbe perso il controllo della propria moto - per cause in fase d’accertamento - finendo per scontrarsi con il cancello di un’azienda.
L’allarme è scattato poco prima delle 15: il 28enne è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA