Brignano, li fanno cadere e poi li pestano per rubargli il monopattino: arrestati due 19enni

I fatti risalgono alle prime ore del 25 giugno. Intorno all’una di notte, due giovani di Brignano Gera d’Adda stavano uscendo da un ristorante del paese e si apprestavano a utilizzare il loro monopattino quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi intenzionati a rubare il mezzo.

Intuendo il pericolo, le vittime hanno cercato di allontanarsi in direzione del centro abitato. Il gruppo, però, si è messo al loro inseguimento a bordo di un’autovettura, riuscendo a raggiungerli poco dopo.

Auto contro i ragazzi e colpi al volto: rubato il monopattino

Gli aggressori hanno tagliato la strada ai due giovani con l’auto, provocandone la caduta a terra. A quel punto è scattata una violenta aggressione, con pugni e calci, soprattutto al capo e al volto. Dopo il pestaggio, il gruppo è fuggito caricando il monopattino sull’auto e facendo perdere le proprie tracce.

Feriti in ospedale: 15 giorni di prognosi

Le due vittime sono state soccorse e trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Treviglio, dove sono state medicate e dimesse con una prognosi di circa 15 giorni ciascuno. Successivamente hanno sporto denuncia ai carabinieri di Treviglio.

Le indagini dei carabinieri e le immagini delle telecamere

Le indagini sono partite immediatamente. Fondamentale è stato il contributo delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che hanno confermato la dinamica raccontata dalle vittime. Incrociando i filmati con altri elementi investigativi, i militari sono riusciti a ricostruire l’episodio e a predisporre un fascicolo fotografico, grazie al quale è stato possibile identificare con certezza i responsabili.

Arresti domiciliari e perquisizioni

Nel pomeriggio del 19 novembre, i militari hanno eseguito il provvedimento del GIP, disponendo gli arresti domiciliari per due diciannovenni che avrebbero agito in concorso con altri due minorenni, anch’essi residenti a Cassano d’Adda, la cui posizione è ora al vaglio della Procura per i Minorenni di Brescia. Durante le perquisizioni domiciliari, tuttavia, il monopattino rubato non è stato rinvenuto.

Misura cautelare modificata: obbligo di firma