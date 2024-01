Brucia un tetto a Bagnatica, evacuate due famiglie - Foto

Il rogo intorno alle 18.10 di domenica 21 gennaio. Le fiamme hanno coinvolto due abitazioni disabitate e sono partite da un tetto di un vecchio edificio che è bruciato. Sono state evacuate per sicurezza delle abitazioni vicine e, in serata, restano fuori casa due famiglie, per un totale di 8 persone .

Ancora non chiare le cause dell’incendio, fortunatamente non si segnalano feriti. Le operazioni sono in corso. Sul posto anche i carabinieri.