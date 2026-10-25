Cade con il monopattino a Urgnano alle 3 del mattino: 35enne in prognosi riservata
L’INCIDENTE. I soccorsi allertati per lo schianto in via Provinciale nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.Lettura meno di un minuto.
Urgnano
Un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo sono state chiamate nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre per soccorrere un uomo di 35 anni di origini nordafricane che si è ferito in modo grave cadendo dal monopattino.
L’uomo stava percorrendo via Provinciale in territorio di Urgnano quando è caduto dal monopattino procurandosi ferite gravi. Sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti e che abbia fatto tutto da solo.
Il 35enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è ricoverato in prognosi riservata.
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