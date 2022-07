Cade dal pedalò, bimbo salvato in ospedale

A 8 anni ha rischiato di morire per una caduta dal pedalò, mentre era in vacanza a Tropea. Lo hanno salvato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, con un intervento chirurgico in cui gli hanno asportato la milza e un rene . Leo di nome e di fatto, ha lottato come un leone: «Non si è mai lamentato, anzi era lui a dire ai medici di fargli le iniezioni senza problemi – racconta il papà Michele Farella, ispettore al commissariato di Treviglio –. Non ha mai avuto paura, anche quando ha saputo che io e mia moglie non potevamo stargli vicino perché eravamo positivi. Adesso è la mascotte dell’ospedale, lo sommergono di regali e attenzioni».