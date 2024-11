Cade portando dei pacchi a casa e sviene, ritrovata dopo 3 ore: grave 75enne

Una donna di 75 anni che stava trasportando dei pacchi nella sua abitazione è caduta e ha perso conoscenza. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11 di martedì 5 novembre quando nel condominio, in cui vivono anche altri suoi famigliari, non c’era nessuno.

Dopo 3 ore, verso le 14, la donna è stata ritrovata riversa a terra in stato di incoscienza . La 75enne è stata stabilizzata dai sanitari della Croce Rossa di Bonate e poi è stata trasportata in codice rosso in ambulanza al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.