Calciana, percorso incubo un camion ogni 10 secondi

Il progetto è iniziato esattamente 20 anni fa con l’inaugurazione del primo tratto nel comune di Mornico . Oggi, questa strada vista la presenza dei poli logistici insediati a Cividate, Cortenuova e Calcio , è divenuta un vero incubo per chi la deve percorrere, partendo dai ciclisti e motociclisti. E non è raro che i camionisti costretti a fare delle vere e proprie gimkane vadano a finire fuori strada.

Il nostro viaggio sulla Calciana

Il nostro viaggio inizia alle 7,30 di mattina. Partiamo dalla rotonda di Mornico. Alle nostre spalle lasciamo il tratto «nuovo» della 98, inaugurato nel 2003. Imboccando la direzione Cividate Al Piano la carreggiata si stringe improvvisamente. Non ci sono pali per l’illuminazione, così come la segnaletica orizzontale è consumata.

Dopo la strettoia di Torre delle Passere ci accoglie un’ampia rotatoria (appena inaugurata) che collega la Sp 98 alla Sp 100 che si innesta sulla Ss 469 (provincia di Brescia). Questo nuovo collegamento è divenuto un ulteriore affluente di mezzi pesanti verso la vecchia Calciana andando ulteriormente ad intasarla. L’ampiezza improvvisa della Sp98 è solo un’illusione che dura pochi metri: proseguendo verso Cividate ci si imbatte in curve e strettoie da brividi. Il fondo stradale è in pessime condizioni.

Prima di raggiungere il rondò che si immette sul nuovo tratto della 98, improvvisamente siamo costretti a frenare perché la carreggiata si stringe improvvisamente ed un maxi trattore che incrocia un camion quasi si scontra frontalmente con il bisonte della strada. Qui il fondo stradale è dissestato. Ed ecco che dalla rotatoria sbuca una bici da corsa con in sella un ciclista con regolare caschetto in testa che si dirige verso Mornico Al Serio. Lo precede un camion. A quel punto decidiamo di fare un dietrofront per capire come il malcapitato riesca a percorrere quel tratto di strada.