Calcinate, si allontana la nuova discarica: Regione Lombardia verso il no
LA DECISIONE. Notificato il preavviso di rigetto al progetto presentato da Systema Ambiente.
Calcinate
Si allontana l’ipotesi di una nuova discarica a Calcinate. La Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha notificato a Systema Ambiente Spa il preavviso di rigetto per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) relativo al progetto dell’impianto.
Alla base della decisione regionale ci sarebbero criticità legate al mancato rispetto dei parametri previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, in particolare sul cosiddetto «fattore di pressione discariche», oltre a una classificazione ritenuta non corretta dell’impianto.
Le criticità rilevate dalla Regione
Secondo quanto emerso dall’istruttoria tecnica, il progetto sarebbe stato presentato come «discarica per rifiuti non pericolosi», una definizione che – spiega Regione Lombardia – non risulterebbe conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale attualmente in vigore, in particolare dal decreto legislativo 36 del 2003. Gli uffici regionali avrebbero inoltre accertato che il conferimento di alcune tipologie di rifiuti nella vasca prevista dal progetto non rispetterebbe le condizioni stabilite dalla legge.
Maione: «Rigore amministrativo a tutela del territorio»
Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. «Il provvedimento – sottolinea – conferma il rigore amministrativo che abbiamo in ogni iter autorizzativo. È compito delle istituzioni garantire che ogni intervento sul territorio rispetti puntualmente i parametri di legge, a tutela dell’ambiente e della sicurezza delle comunità».
Dieci giorni per le osservazioni
La società proponente potrà ora presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni, come previsto dall’articolo 10-bis della legge 241 del 1990. In assenza di nuovi elementi in grado di superare le criticità evidenziate dai tecnici regionali, la pratica verrà archiviata.
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