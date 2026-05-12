Calcinate, si allontana la nuova discarica: Regione Lombardia verso il no

Si allontana l’ipotesi di una nuova discarica a Calcinate . La Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha notificato a Systema Ambiente Spa il preavviso di rigetto per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) relativo al progetto dell’impianto.

Le criticità rilevate dalla Regione

Secondo quanto emerso dall’istruttoria tecnica, il progetto sarebbe stato presentato come « discarica per rifiuti non pericolosi », una definizione che – spiega Regione Lombardia – non risulterebbe conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale attualmente in vigore, in particolare dal decreto legislativo 36 del 2003. Gli uffici regionali avrebbero inoltre accertato che il conferimento di alcune tipologie di rifiuti nella vasca prevista dal progetto non rispetterebbe le condizioni stabilite dalla legge.

Maione: «Rigore amministrativo a tutela del territorio»

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. «Il provvedimento – sottolinea – conferma il rigore amministrativo che abbiamo in ogni iter autorizzativo. È compito delle istituzioni garantire che ogni intervento sul territorio rispetti puntualmente i parametri di legge, a tutela dell’ambiente e della sicurezza delle comunità».