Calvenzano, baby vandali in cascina: danni e mucche in fuga

I teli che coprono il trinciato tagliati, alcune mucche liberate dalla stalla, il quadro elettrico di un trattore danneggiato ed una latta di olio esausto portata via, sversata in un campo ed il suo contenuto dato alle fiamme. Questi i vandalismi compiuti nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzini di età compresa fra i 10 e gli 11 anni, in parte italiani ed in parte di origine straniera, ai danni dell’azienda agricola Mapelli, situata in un’area all’angolo fra le vie Roma e Caravaggio di proprietà della Cooperativa Agricola di Calvenzano.

Secondo la ricostruzione, sono entrati nel perimetro dell’azienda agricola dall’ampio parcheggio di via Roma, privo di recinzione. Aggrappandosi ai vecchi pneumatici che servono a tenere fissi i teli bianchi che coprono il trinciato, stoccato in una di quelle trincee con pareti in cemento, si sono arrampicati sino in cima, hanno buttato giù alcuni pneumatici e tagliato i teli stessi. Poi hanno liberato alcune mucche dalla stalla e hanno danneggiato l’impianto elettrico di un trattore che era in manutenzione. Infine hanno preso un bidone di olio esausto e lo hanno portato nel parcheggio di via Roma, ne hanno sversato il contenuto nel campo attiguo e gli hanno dato fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e identificato due dei minorenni. Lunedì i titolari sporgeranno denuncia.